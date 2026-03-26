"Вашингтон умоляет". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Доходы Ирана от продажи нефти резко выросли после начала конфликта, поскольку он остался единственным экспортером через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg.
«
"Вероятно, с начала войны Иран получил сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти, извлек выгоду из резкого роста цен на свою нефть после того, как стал единственным крупным экспортером, имеющим право использовать Ормузский пролив", — говорится в публикации.
Как утверждается, экспорт иранской нефти в этом месяце остался на уровне, близком к довоенному: около 1,6 миллиона баррелей в день. Это резко контрастирует с фактической блокадой, введенной в отношении поставок из других стран Персидского залива, отмечается в статье.
«
"Даже несмотря на ежедневные авиаудары США и Израиля по Ирану, их военные усилия были ослаблены способностью Тегерана поддерживать свою финансовую стабильность", — подчеркивается в материале.
Кроме того, Тегеран может получить еще большую выгоду после временной приостановки Вашингтоном санкций в отношении большей части иранской нефти, которая уже находилась в море в танкерах.
«
"Администрация Трампа практически умоляет Иран продать нефть", — приводит агентство слова старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричарда Нефью.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".