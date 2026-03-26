Иран сообщил об атаке на американские военные базы на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Успешно была проведена 82-я волна операции "Правдивое обещание 4" против заранее определенных целей в Арифджане (база в Кувейте - ред.), Аль-Хардже (Саудовская Аравия - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Tasnim.
Корпус стражей сообщил, что атаковал связанный с США логистический центр KGL и базу Аль-Дафра в ОАЭ, уничтожил радар ЗРК Patriot и ангар для самолетов P-8 на базе Шейх-Иса в Бахрейне, а также резервуары с топливом, ангар беспилотников MQ-9, тарелку спутниковой связи для беспилотников на базе Али ас-Салем в Кувейте.
Он также сообщил о проведенных в общей сложности 220 "успешных операций" Ирана с союзниками, в том числе 23 со стороны "иракского сопротивления" и 87 операций ливанского движения "Хезболлах".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.