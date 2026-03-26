Рейтинг@Mail.ru
Иран сообщил об атаке на американские военные базы на Ближнем Востоке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 26.03.2026 (обновлено: 15:40 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/iran-2083004446.html
Иран сообщил об атаке на американские военные базы на Ближнем Востоке
Иран сообщил об атаке на американские военные базы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.03.2026
Иран сообщил об атаке на американские военные базы на Ближнем Востоке
Иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:07:00+03:00
2026-03-26T15:40:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
кувейт
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260326/iran-2082983265.html
https://ria.ru/20260326/iran-2082979932.html
иран
ближний восток
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, кувейт, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Кувейт, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил об атаке на американские военные базы на Ближнем Востоке

КСИР: Иран начал новую волну атак на американские базы на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали американские базы на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Успешно была проведена 82-я волна операции "Правдивое обещание 4" против заранее определенных целей в Арифджане (база в Кувейте - ред.), Аль-Хардже (Саудовская Аравия - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Tasnim.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Корпус стражей сообщил, что атаковал связанный с США логистический центр KGL и базу Аль-Дафра в ОАЭ, уничтожил радар ЗРК Patriot и ангар для самолетов P-8 на базе Шейх-Иса в Бахрейне, а также резервуары с топливом, ангар беспилотников MQ-9, тарелку спутниковой связи для беспилотников на базе Али ас-Салем в Кувейте.
Позже КСИР, не уточнив целей, перечислил ряд атакованных Ираном районов в Израиле: Кирьят-Шмона, Тель-Авив, Хайфа.
Он также сообщил о проведенных в общей сложности 220 "успешных операций" Ирана с союзниками, в том числе 23 со стороны "иракского сопротивления" и 87 операций ливанского движения "Хезболлах".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В миреИранБлижний ВостокКувейтАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала