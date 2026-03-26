Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/es-2083024632.html
СМИ: ЕС в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия
Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, в том числе, отмену соглашения в том случае, если Вашингтон введет в отношении него... РИА Новости, 26.03.2026
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260326/smi-2083006478.html
сша
гренландия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент
СМИ: ЕС в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия

FT: ЕС хочет отмену торговой сделки с США, если Трамп введет новые пошлины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, в том числе, отмену соглашения в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на председателя комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии. Газета Politico писала, что в четверг Евросоюз, как ожидается, ратифицирует сделку.
"Парламент выдвинет жесткие условия... ЕС отменит свое решение (о сделке), если Трамп введет новые пошлины, и сниженные (пошлины) прекратят свое действие 31 марта 2028 года", - говорится в публикации со ссылкой на Ланге.
Председатель комитета также назвал и другое условие - ЕС отменит пошлины на промышленные товары из США и ряд американских сельскохозяйственных продуктов, только когда США снизят свои пошлины в отношении ЕС до 15%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
ЕС в четверг ратифицирует торговую сделку с США, пишут СМИ
Вчера, 11:17
 
В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала