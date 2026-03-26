Во Владимирской области осудили двух похитителей денег у участника СВО

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два жителя Владимирской области, которые дважды похитили деньги у участника спецоперации, угрожая ему оружием, получили сроки от 9 до 11 лет в колонии строгого режима, сообщили в СУСК РФ по региону.

Отмечается, что суд в городе Гусь-Хрустальный признал двух местных жителей виновными по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере), а одного из них также по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия, в крупном размере).

"Следствием и судом установлено, что 4 июля 2024 года один из фигурантов находился на улице Казарменной города Владимира с потерпевшим 1987 года рождения, являющимся участником СВО и получившим за два ранения крупные денежные выплаты. Узнав об этом, обвиняемый, угрожая травматическим пистолетом, отнял у потерпевшего мобильный телефон, заставил сообщить пароль от банковского приложения, после чего перевел со счета потерпевшего на счет своей супруги 830 тысяч рублей", – говорится в сообщении

По данным СУСК, на следующий день фигурант вместе с соучастником, угрожая оружием, заставили потерпевшего сесть к ним в автомобиль и похитили у него 1,6 миллиона рублей, которые затем обналичили и поделили между собой. Потерпевший рассказал об этом родственникам и знакомым, они стали принимать меры к возвращению денег, основная часть похищенного была возвращена.

"Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: одному на срок 11 лет со штрафом 150 тысяч рублей; другому – 9 лет со штрафом 100 тысяч рублей", – добавляется в сообщении.