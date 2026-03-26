https://ria.ru/20260326/dengi-2083116782.html
Во Владимирской области осудили двух похитителей денег у участника СВО
Два жителя Владимирской области, которые дважды похитили деньги у участника спецоперации, угрожая ему оружием, получили сроки от 9 до 11 лет в колонии строгого... РИА Новости, 26.03.2026
происшествия
россия
владимирская область
гусь-хрустальный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260305/kirovskaya-oblast-2078678951.html
https://ria.ru/20260326/sud-2082990795.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Два жителя Владимирской области, которые дважды похитили деньги у участника спецоперации, угрожая ему оружием, получили сроки от 9 до 11 лет в колонии строгого режима, сообщили в СУСК РФ по региону.
Отмечается, что суд в городе Гусь-Хрустальный
признал двух местных жителей виновными по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ
(разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере), а одного из них также по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия, в крупном размере).
"Следствием и судом установлено, что 4 июля 2024 года один из фигурантов находился на улице Казарменной города Владимира
с потерпевшим 1987 года рождения, являющимся участником СВО и получившим за два ранения крупные денежные выплаты. Узнав об этом, обвиняемый, угрожая травматическим пистолетом, отнял у потерпевшего мобильный телефон, заставил сообщить пароль от банковского приложения, после чего перевел со счета потерпевшего на счет своей супруги 830 тысяч рублей", – говорится в сообщении
.
По данным СУСК, на следующий день фигурант вместе с соучастником, угрожая оружием, заставили потерпевшего сесть к ним в автомобиль и похитили у него 1,6 миллиона рублей, которые затем обналичили и поделили между собой. Потерпевший рассказал об этом родственникам и знакомым, они стали принимать меры к возвращению денег, основная часть похищенного была возвращена.
"Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: одному на срок 11 лет со штрафом 150 тысяч рублей; другому – 9 лет со штрафом 100 тысяч рублей", – добавляется в сообщении.
Отмечается, что расследование проводилось следственным отделом по городу Гусь-Хрустальный СУСК России по Владимирской области
при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.