18:31 25.03.2026
Комитет защиты журналистов проигнорировал гибель Зуева, заявили в СЖР
Комитет защиты журналистов проигнорировал гибель Зуева, заявили в СЖР
Комитет защиты журналистов проигнорировал гибель Зуева, заявили в СЖР

СЖР: Комитет защиты журналистов проигнорировал гибель военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) проигнорировал в открытых отчетах 2025 года факты гибели ряда российских журналистов, в том числе военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в Союзе журналистов России.
В среду международный отдел Союза журналистов России (СЖР) опубликовал доклад, посвященный сопоставлению публичной отчетности CPJ по погибшим сотрудникам СМИ в 2025 году с открытыми материалами UNESCO, IFJ и международных агентств по ряду случаев, связанных с освещением СВО.
На церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым в МИЦ Известия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин посмертно наградил военкора "Известий" Еремина
13 января, 15:50
Так, в годовом обзоре международного Комитета защиты журналистов не фигурируют факты гибели российских журналистов и сотрудников СМИ в 2025 году. Речь, в частности, идет о военкоре РИА Новости Иване Зуеве, внештатном корреспонденте "Известий" Александре Мартемьянове, журналисте "Известий" Александре Федорчаке, операторе телеканала "Звезда" Андрее Панове, водителе съемочной группы Александре Сиркели и военном корреспонденте "Первого канала" Анне Прокофьевой.
"Публичная информация CPJ за 2025 год не отражает в сопоставимой степени все случаи гибели журналистов и сотрудников СМИ, которые получили международную фиксацию у других профильных структур", - отмечается в докладе СЖР.

Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР в апреле 2023 года. Он погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не будет молчать об убийствах журналистов на Украине, заявил МИД
15 декабря 2025, 10:13
 
