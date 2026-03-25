Комитет защиты журналистов проигнорировал гибель Зуева, заявили в СЖР

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) проигнорировал в открытых отчетах 2025 года факты гибели ряда российских журналистов, в том числе военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в Союзе журналистов России.
Так, в годовом обзоре международного Комитета защиты журналистов не фигурируют факты гибели российских журналистов и сотрудников СМИ в 2025 году. Речь, в частности, идет о военкоре РИА Новости Иване Зуеве, внештатном корреспонденте "Известий" Александре Мартемьянове, журналисте "Известий" Александре Федорчаке, операторе телеканала "Звезда" Андрее Панове, водителе съемочной группы Александре Сиркели и военном корреспонденте "Первого канала" Анне Прокофьевой.
"Публичная информация CPJ за 2025 год не отражает в сопоставимой степени все случаи гибели журналистов и сотрудников СМИ, которые получили международную фиксацию у других профильных структур", - отмечается в докладе СЖР.
Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР в апреле 2023 года. Он погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября.
