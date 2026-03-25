Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:48 25.03.2026 (обновлено: 04:49 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/zriteli-2082747662.html
Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей
2026-03-25T04:48:00+03:00
2026-03-25T04:49:00+03:00
сеул
netflix
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081980103_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_abd64d36af88b15df8edc3dff07bc818.jpg
https://ria.ru/20260320/bts-2081898446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081980103_143:0:894:563_1920x0_80_0_0_211c4711794ea9a8bc56bd9d63c353ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Netflix: трансляция концерта группы BTS в Сеуле собрала 18,4 миллиона зрителей

© РИА Новости
Подготовка к первому за 4 года концерту К-поп группы BTS в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прямая трансляция первого за четыре года концерта всемирно известной K-pop группы BTS собрала 18,4 миллиона зрителей, сообщает американский стримингововый сервис Netflix.
"Возвращение BTS Live: Arirang собрало 18,4 миллиона зрителей по всему миру, что доказывает, что влияние группы лишь усилилось за время разлуки", - сообщает компания на своем сайте.
Ранее группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю в минувшую субботу на площади Канхвамун в центре Сеула состоялся бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения были доступны 22 тысячи мест.
ШоубизСеулNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала