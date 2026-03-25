На ВСМ Москва — Петербург будут удлинять поезда при высокой загрузке

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Поезда из 16 вагонов будут ставить на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург при высокой загрузке, сообщается в официальном канале проекта.
"Один поезд ВСМ - это 8 вагонов и до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, что позволит увеличить количество мест", - говорится в сообщении в Max.
Как поясняется, это оптимальная вместимость вагонов, которая обеспечит высокий уровень комфорта для пассажиров во всех классах обслуживания.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
