Мишустин посетит Казахстан с рабочим визитом

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 25-27 марта посетит Казахстан с рабочим визитом, глава российского кабмина примет участие в правительственных переговорах и в заседании Евразийского межправительственного совета, а также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"25-27 марта председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Республику Казахстан. В рамках российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сообщили в кабмине.

Особое внимание сторонами будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях.

Также Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 26–27 марта в Шымкенте

"Повестка заседания включает вопросы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС , совершенствования таможенного администрирования, промышленной кооперации, развития интегрированной информационной системы, защиты прав потребителей и макроэкономической ситуации в странах "пятерки", - отметили в кабмине.

В ходе визита Мишустин выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.

Ключевой торговый партнер

Казахстан является одним из ключевых торговых партнеров России , подчеркнули в аппарате правительства РФ. В настоящее время в Казахстане реализуется более 177 крупных инвестиционных проектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике, в химической отрасли.

Россия и Казахстан имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, 76 из 89 субъектов РФ наладили успешное взаимодействие с акиматами Казахстана, добавили в аппарате российского кабмина.