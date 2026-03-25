Трамп посетит Китай в мае - РИА Новости, 25.03.2026
20:44 25.03.2026 (обновлено: 20:54 25.03.2026)
Трамп посетит Китай в мае
Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 25.03.2026
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Левитт также сообщила, что первая леди Мелания и президент Трамп примут Си Цзиньпина и госпожу Пэн с ответным визитом в Вашингтоне позже в этом году.
Первоначально визит президента Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением военной операции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Тайвань может получить оружие от США после визита Трампа в Китай, пишут СМИ
13 марта, 07:41
 
