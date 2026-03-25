Онищенко рассказал, до какого возраста нельзя давать ребенку телефон

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил не давать мобильный телефон детям дошкольного возраста, поскольку это негативно сказывается на психическом и физическом развитии ребенка.

По его словам, сегодня дети находятся под влиянием интернета, а не семьи. Постоянное пребывание в цифровой среде влияет на их психику, снижает интерес к чтению и негативно сказывается на физическом развитии.