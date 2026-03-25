В зону СВО направили автомобили, мототехнику и запчасти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей, мототехнику, а также запчасти и строительные материалы направили в зону специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"Отправляем уже 64-ю партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Конвой, состоящий из двух большегрузных автомобилей, направляется в шесть исторических регионов страны. Уже через несколько дней наша помощь будет доставлена бойцам, выполняющим боевые задачи", - написал Зайцев в Max.

По его словам, сформированный груз включает в себя автомобильную и мототехнику - "Соболь", две "Буханки", "ВАЗ-21099", квадроцикл, кроссовый мотоцикл.

"Также направляем строительные материалы и оснащение, квадрокоптер, системы спутниковой связи, роутеры, радиомосты, рации, монокуляры, запчасти и комплектующие, генераторы, электрические станции, стабилизаторы напряжения, аккумуляторы, окопные печи, буржуйки, маскировочные сети, эвакуационные тележки", - сообщил глава региона.

Он добавил, что в составе груза гигиенические и продуктовые наборы, медикаменты, постельное белье, письма солдатам, домашние заготовки.