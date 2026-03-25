В зону СВО направили автомобили, мототехнику и запчасти
В зону СВО направили автомобили, мототехнику и запчасти - РИА Новости, 25.03.2026
В зону СВО направили автомобили, мототехнику и запчасти
Несколько автомобилей, мототехнику, а также запчасти и строительные материалы направили в зону специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T12:30:00+03:00
2026-03-25T12:30:00+03:00
2026-03-25T12:30:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев, республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев, Республика Марий Эл
В зону СВО направили автомобили, мототехнику и запчасти
Авто- и мототехнику, стройматериалы и рации отправили из Марий Эл в зону СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей, мототехнику, а также запчасти и строительные материалы направили в зону специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Отправляем уже 64-ю партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Конвой, состоящий из двух большегрузных автомобилей, направляется в шесть исторических регионов страны. Уже через несколько дней наша помощь будет доставлена бойцам, выполняющим боевые задачи", - написал Зайцев в Max.
По его словам, сформированный груз включает в себя автомобильную и мототехнику - "Соболь", две "Буханки", "ВАЗ-21099", квадроцикл, кроссовый мотоцикл.
"Также направляем строительные материалы и оснащение, квадрокоптер, системы спутниковой связи, роутеры, радиомосты, рации, монокуляры, запчасти и комплектующие, генераторы, электрические станции, стабилизаторы напряжения, аккумуляторы, окопные печи, буржуйки, маскировочные сети, эвакуационные тележки", - сообщил глава региона.
Он добавил, что в составе груза гигиенические и продуктовые наборы, медикаменты, постельное белье, письма солдатам, домашние заготовки.
"Благодарю всех, кто принял участие в подготовке миссии: благотворительный фонд "За Марий Эл", общественные объединения, предприятия и организации республики, а также всех неравнодушных жителей и волонтеров", - добавил Зайцев.