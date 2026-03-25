США могут отправить на Ближний Восток десантников, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива, пишет в среду New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.
По данным издания, пока неясно, куда именно в регионе будут переброшены военнослужащие, однако речь идет о точке, находящейся в пределах досягаемости Ирана. Как отмечает газета, одним из возможных сценариев может стать операция на острове Харк, по которому американская авиация ранее в этом месяце уже нанесла удары более чем по 90 военным целям.
Газета пишет, что Пентагон распорядился начать переброску на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих из состава сил немедленного реагирования 82-й дивизии. В контингент, по данным издания, входят командир дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер, несколько десятков штабных офицеров, а также два батальона примерно по 800 человек каждый.
С учетом примерно 4,5 тысячи морских пехотинцев, уже направляющихся в регион, общее число дополнительных сухопутных сил, переброшенных в зону конфликта с начала войны, приближается к 7 тысячам, отмечает газета. Всего в операции "Эпическая ярость", как указывает издание, задействованы около 50 тысяч американских военных из стран Ближнего Востока, Европы и самих США.
По информации New York Times, морская пехота также может быть использована как для операции на Харкe, так и для разблокировки Ормузского пролива. При этом бывшие американские командующие считают, что первыми на остров, скорее всего, будут введены именно морпехи, поскольку их инженерные подразделения смогут быстро восстановить поврежденную ударами инфраструктуру аэродрома.
Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, США ещё не осознают всех возможностей и увидят их на поле боя, заявил ранее Корпус стражей исламской революции Ирана.