Минпросвещения проработает изменения требований к нагрузке на школьников
Минпросвещения РФ проработает варианты совершенствования требований к объему недельной нагрузки на школьников, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T11:01:00+03:00
Мишустин поручил проработать варианты требований к нагрузке на школьников
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ проработает варианты совершенствования требований к объему недельной нагрузки на школьников, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Ежегодный отчет правительства в Госдуме
состоялся 25 февраля. По его итогам Мишустин
дал ряд поручений главам федеральных органов власти. Список поручений опубликован на сайте
кабмина, они должны быть проработаны в течение года.
"Минпросвещения поручено провести комплексный мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регулирующих объём недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций с учётом установленных требований", - говорится в тексте поручений.
"По результатам этой работы при участии депутатов Госдумы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию требований к такой нагрузке", - отмечено там.
Срок исполнения поручения – 10 ноября.
Ранее Мишустин заявил, что мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся. Кроме того, по словам премьера, принимаемые меры, корректирующие содержания учебных программ, уже позволяют снижать нагрузку на учащихся.