Минпросвещения проработает изменения требований к нагрузке на школьников

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ проработает варианты совершенствования требований к объему недельной нагрузки на школьников, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоялся 25 февраля. По его итогам Мишустин дал ряд поручений главам федеральных органов власти. Список поручений опубликован на сайте кабмина, они должны быть проработаны в течение года.

"Минпросвещения поручено провести комплексный мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регулирующих объём недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций с учётом установленных требований", - говорится в тексте поручений.

"По результатам этой работы при участии депутатов Госдумы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию требований к такой нагрузке", - отмечено там.

Срок исполнения поручения – 10 ноября.