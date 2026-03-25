Горнолыжница Шиффрин в шестой раз завоевала большой Хрустальный глобус
15:50 25.03.2026 (обновлено: 16:07 25.03.2026)
Горнолыжница Шиффрин в шестой раз завоевала большой Хрустальный глобус
Горнолыжница Шиффрин в шестой раз завоевала большой Хрустальный глобус - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Горнолыжница Шиффрин в шестой раз завоевала большой Хрустальный глобус
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин в шестой раз в карьере одержала победу в общем зачете Кубка мира. РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T15:50:00+03:00
2026-03-25T16:07:00+03:00
спорт, лиллехаммер, италия, сочи, микаэла шиффрин, микаэла шиффрин
Спорт, Лиллехаммер, Италия, Сочи, Микаэла Шиффрин, Микаэла Шиффрин
Горнолыжница Шиффрин в шестой раз завоевала большой Хрустальный глобус

Американка Шиффрин в шестой раз завоевала большой Хрустальный глобус

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин в шестой раз в карьере одержала победу в общем зачете Кубка мира.
Шиффрин в среду заняла 11-е место в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Этого результата хватило американке, чтобы в шестой раз в карьере завоевать большой Хрустальный глобус и сравняться с рекордсменкой по количеству побед в общем зачете Кубка мира австрийкой Аннемари Мозер-Прёль.
Шиффрин 31 год, в феврале она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, победив в слаломе на Играх в Италии. До этого американка побеждала в слаломе на Олимпиаде в Сочи и в гигантском слаломе на Играх в Пхёнчхане, где также завоевала серебро в комбинации. Также на счету Шиффрин восемь побед на чемпионатах мира.
