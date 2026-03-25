ВСУ потеряли до 310 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за сутки улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 310 боевиков, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Мануховка, Бубликово, Храповщина и Битица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Великая Бабка и Верхняя Писаревка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 21 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
