"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T19:19:00+03:00
2026-03-25T19:19:00+03:00
2026-03-25T19:19:00+03:00
хоккей
салават юлаев
виктор козлов
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
кубок гагарина
салават юлаев, виктор козлов, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), кубок гагарина
Хоккей, Салават Юлаев, Виктор Козлов, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и одержал 100-ю победу в плей-офф КХЛ МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 18-й минуте забросил Егор Сучков.
25 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
17:28 •
Егор Сучков
(
Шелдон Ремпал
,
Евгений Кулик
)
Голкипер "Салавата Юлаева" Семен Вязовой отразил все 27 бросков, оформив первый в карьере шатаут в розыгрыше Кубка Гагарина и девятый с учетом матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Для "Салавата Юлаева" победа стала 100-й в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер уфимской команды Виктор Козлов одержал 200-ю победу в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра пройдет в Уфе 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.