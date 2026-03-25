"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 18-й минуте забросил Егор Сучков.

Голкипер "Салавата Юлаева" Семен Вязовой отразил все 27 бросков, оформив первый в карьере шатаут в розыгрыше Кубка Гагарина и девятый с учетом матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Для "Салавата Юлаева" победа стала 100-й в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер уфимской команды Виктор Козлов одержал 200-ю победу в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра пройдет в Уфе 27 марта.