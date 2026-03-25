МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россияне стали активнее планировать путешествия на весенние каникулы – число таких бронирований за год выросло на треть. Среди отечественных направлений лидируют курорты Краснодарского края, зарубежных – Египет, рассказали РИА Новости в сервисе "Слетать.ру".

"Уровень спроса на путешествия с детьми с бронированиями с 1 декабря 2024 года по 24 марта 2026 года и заездами с 28 марта по 4 апреля 2026 года практически на 37% превышает аналогичные показатели предыдущего года", - сказали в сервисе.

По их данным, почти 47% от общего объема бронирований на весенние школьные каникулы в 2026 году составляют заявки с детьми. "В прошлом году доля была ниже – 39,7%", - подчеркнули там.

Отмечается, что в топ-5 лидирующих направлений для путешествий на весенние каникулы вошли Египет (30,4% от общего объема продаж), Таиланд (15,5%), Россия (10,7%), Вьетнам (10,5%), Турция (9,3%).