РЭЦ представил план мероприятий программы "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) провел первое в текущем году совещание с деловыми объединениями. На совещании был представлен обновленный план мероприятий программы "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) провел первое в текущем году совещание с деловыми объединениями. На совещании был представлен обновленный план мероприятий программы "Сделано в России"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил деловым объединениям обновленный план мероприятий программы "Сделано в России".

"Российский экспортный центр провел первое в текущем году совещание с деловыми объединениями. На совещании был представлен обновленный план мероприятий программы "Сделано в России", согласно которому зарубежные фестивали-ярмарки под единым национальным брендом "Сделано в России" пройдут в двух городах Китая (Пекин и Харбин) и во Вьетнаме (Ханой). Также запланировано мероприятие делового формата (B2B) в Таиланде. Проведение фестиваля-ярмарки в Саудовской Аравии перенесено до стабилизации ситуации в регионе", - отмечает РЭЦ.

Кроме того, в рамках программы запланирована серия переговоров российских экспортеров с зарубежными импортерами. Это закупочные сессии "Сделано в России. Выбирают в мире". Их проведут в Псковской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Татарстане. Региональные треки – в Самаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Рязани и Сочи.

В совещании приняли участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель "Деловой России" Алексей Репик, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко, руководитель экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата", председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, а также вице-президенты РЭЦ и деловых объединений.

"В 2026 году РЭЦ продолжает активную реализацию программы "Сделано в России", обеспечивая продвижение российской продукции на зарубежных рынках под национальным брендом. Важно выстраивать совместную работу таким образом, чтобы мероприятия по продвижению в зарубежных странах, включая государства БРИКС, были объединены общим подходом. Для этих целей мы регулярно проводим "сверку часов", благодаря чему есть возможность последовательно снимать возникающие барьеры и формировать новые возможности для экспортеров", - отметила Никишина.

"Единый бренд "Сделано в России" позволяет не только повысить узнаваемость отечественной продукции, но и создать синергетический эффект, усиливая позиции наших производителей. Важно, что в условиях геополитических вызовов роль деловых объединений возрастает, поскольку еще острее стоит задача координации усилий государства и бизнеса по освоению новых экспортных ниш и расширению географии. И здесь на помощь предпринимателям приходит весь комплекс инструментов поддержки, предоставляемой Группой РЭЦ", - добавляет она.

"Реализация программы "Сделано в России" содержит важнейший ценностный аспект, формируя у целевой аудитории устойчивые эмоциональные связи с позитивными отсылками к качеству продукции, ее экологичности и ценовой доступности. Причем ее развитие совершенно точно должно опираться на возможности цифровых платформенных решений, которые могут обеспечить иностранным покупателям доступ к практически бесконечной полке российских товаров, масштабировать при необходимости востребованные за рубежом российские производства, создать бесшовную инфраструктуру поставок товаров "от двери до двери" и многое другое", - указал Репик.

"Благодаря тесному взаимодействию РЭЦ, деловых объединений и тысяч энергичных предпринимателей бренд уже становится настоящим символом инноваций, надежности и конкурентоспособности. Наша главная задача - не только посеять семена, но и обеспечить правильный уход, чтобы бренд "Сделано в России" стал неотъемлемой частью мирового культурного кода", - подчеркнул он.

Шохин отметил высокую эффективность взаимодействия предпринимательского сообщества с институтами развития и поддержки экспорта, в том числе в решении вопросов, связанных с трансграничными платежами. "Благодаря передовым платежным решениям РЭЦ и Росэксимбанка предприниматели получают доступ к гибким, прозрачным и технологичным инструментам, идеально адаптированным под реалии экспорта. Это не только повышает доверие партнеров за рубежом, но и стимулирует рост несырьевого сектора. Уверен, дальнейшее развитие этих продуктов укрепит позицию Группы РЭЦ в качестве общероссийского хаба экспортного финансирования", - подчеркнул глава РСПП.

Программа "Сделано в России" стимулирует развитие внешнеэкономической активности малого и среднего бизнеса, заявил Калинин. "Наше взаимодействие позволяет своевременно сверять потребности небольших компаний по вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности по всем мерам поддержки РЭЦ, в том числе создавать актуальные новые. Таким образом мы создаем предпосылки для увеличения числа субъектов МСП в экспорте и импорте", - подчеркнул президент "Опоры России".

Падалко отметил плодотворное сотрудничество группы РЭЦ и ТПП в продвижении отечественной продукции за рубежом под единым национальным брендом "Сделано в России". Сотни входящих в ТПП РФ организаций участвуют в фестивалях программы и размещают продукцию в национальных павильонах, а по итогам 2025 года через совместный сервис на платформе "Мой экспорт" было оформлено 35% сертификатов происхождения товаров. "В текущем году ТПП и РЭЦ рассматривают возможность увеличения доли таких сертификатов до 50%. Также в текущем году ТПП продолжит вносить предложения для совершенствования Регионального экспортного стандарта (РЭС 3.0)", - отметил он.

"Программа "Сделано в России" помогает решить проблему сырьевой составляющей экспорта в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью. Адаптация условий и механизмов для стимулирования переработки сырья внутри страны является базовым условием для конкурентоспособности российских продуктов на экспортных рынках", - заключил Вексельберг.