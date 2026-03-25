Экс-нутрициолог "Реала" раскрыла, что в клубе назначают добавки с ChatGPT

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывший физиотерапевт и нутрициолог "Реала" Ициар Гонсалес де Арриба сообщила в соцсетях, что в мадридском клубе назначают пищевые добавки футболистам на основе советов бесплатной версии ChatGPT.
Во вторник издание COPE сообщило, что врачи "Реала" по ошибке лечили французскому нападающему Килиану Мбаппе правое колено вместо травмированного левого. Журналист RMC Даниэль Риоло отметил, что Мбаппе был крайне недоволен произошедшим и инцидент обернулся увольнением медицинского штаба "Реала" в январе. Вмешательство французского врача помогло Мбаппе избежать операции.
"Спасибо, Килиан. Надеюсь, они будут искать компетентных и образованных людей, а не невежественных, самовлюбленных типов со связями, которые только вредят ребятам", - написала в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Гонсалес, в профиле которой указано, что она работала в "Реале" в 2021-2025 годах.
"Я не знаю, что хуже: эта новость или то, что пищевые добавки в клубе назначают на основе советов бесплатной версии ChatGPT", - добавила Гонсалес.
