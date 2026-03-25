Управленцы в сфере культуры продвигают духовные идеалы, заявил Путин
Управленцы в сфере культуры продвигают духовные идеалы, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2026
Управленцы в сфере культуры продвигают духовные идеалы, заявил Путин
Управленцы в сфере культуры продвигают в обществе духовно-нравственные ценности и воспитывают в молодежной среде любовь к Родине, заявил президент России... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:54:00+03:00
2026-03-25T22:54:00+03:00
2026-03-25T22:54:00+03:00
россия
москва
общество, россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Управленцы в сфере культуры продвигают духовные идеалы, заявил Путин
Путин: управленцы в сфере культуры прививают любовь к Родине
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управленцы в сфере культуры продвигают в обществе духовно-нравственные ценности и воспитывают в молодежной среде любовь к Родине, заявил президент России Владимир Путин.
В День работника культуры в среду в Москве
прошла церемония вручения национальной премии для управленцев в сфере культуры, в ходе которой станут известны имена лауреатов в девяти номинациях.
"Пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником вас и всех, кто трудится в музеях и библиотеках, театрах и сельских клубах, в центрах детского и народного творчества. Вы с честью выполняете высокую гуманистическую, просветительскую миссию, способствуете продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей, воспитываете у молодого поколения любовь к Родине, уважение к её богатейшей истории и культуре", - говорится в приветственном слове Путина
к участникам премии, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
Глава государства также назвал глубоко символичным, что подведение итогов премии для управленцев в сфере культуры проходит именно в День работника культуры.
"Эта престижная награда призвана отметить эффективную, плодотворную работу руководителей профильных ведомств, образовательных организаций, художественных коллективов, лидеров творческих команд из разных регионов России", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что высочайший профессионализм и отдача управленцев, а также их креативные подходы достойны искреннего признания и служат вдохновляющим примером.
Национальная премия для управленцев в сфере культуры учреждена Минкультом
РФ в 2025 году. Она позволяет выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты.