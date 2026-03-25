Управленцы в сфере культуры продвигают духовные идеалы, заявил Путин

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Управленцы в сфере культуры продвигают в обществе духовно-нравственные ценности и воспитывают в молодежной среде любовь к Родине, заявил президент России Владимир Путин.

В День работника культуры в среду в Москве прошла церемония вручения национальной премии для управленцев в сфере культуры, в ходе которой станут известны имена лауреатов в девяти номинациях.

Сергей Кириенко. "Пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником вас и всех, кто трудится в музеях и библиотеках, театрах и сельских клубах, в центрах детского и народного творчества. Вы с честью выполняете высокую гуманистическую, просветительскую миссию, способствуете продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей, воспитываете у молодого поколения любовь к Родине, уважение к её богатейшей истории и культуре", - говорится в приветственном слове Путина к участникам премии, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ

Глава государства также назвал глубоко символичным, что подведение итогов премии для управленцев в сфере культуры проходит именно в День работника культуры.

"Эта престижная награда призвана отметить эффективную, плодотворную работу руководителей профильных ведомств, образовательных организаций, художественных коллективов, лидеров творческих команд из разных регионов России", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что высочайший профессионализм и отдача управленцев, а также их креативные подходы достойны искреннего признания и служат вдохновляющим примером.