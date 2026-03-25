Комитет ГД не поддержал проект о запрете пальмового масла в детском питании

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья планирует рекомендовать Думе отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания, следует из проекта заключения комитета, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ - глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов . В документе отмечалось, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах для детского питания в организованных коллективах, что создает правовой пробел и не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения.

Правительство РФ в своем отзыве ранее отмечало, что законопроект требует существенной доработки.

"Комитет Государственной думы по охране здоровья не поддерживает проект федерального закона №1107747-8 "О внесении изменения в статью 25.1 федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и рекомендует отклонить в первом чтении", - сказано в документе.

В комитете подчеркнули, что предлагаемые авторами законопроекта требования к пищевым продуктам должны предусматриваться Техническим регламентом.

При этом Техническим регламентом уже определен перечень видов продукции, использование которых не допускается при производстве пищевой продукции для детского питания, включающий такие растительные масла как хлопковое, кунжутное, гидрогенизированные масла, а также любые растительные масла, в том числе пальмовое масло, с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира (за исключением оливкового масла).

Кроме того, в документе добавляется, что СанПиН уже устанавливают запрет на использование растительного пальмового масла при организации питания детей.