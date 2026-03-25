В Петербурге нашли человека под мусором в квартире, откуда вынесли труп

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Коммунальщики через три дня нашли живого человека под горой мусора в квартире в Петербурге, когда делали санитарную обработку после обнаружения тела мертвой женщины, сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

"В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. В начале недели поручил сотрудникам коммунальных служб освободить квартиру от мусора и провести санитарную обработку. За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину. Ей помогли вылезти, передали в скорую", - написал Хорт в своем канале на платформе Max.