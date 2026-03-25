Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Каролину"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Оливер Капанен (13-я минута), Коул Кофилд (26), Юрай Слафковски (30), Иван Демидов (54) и Джейк Эванс (60). В составе проигравших шайбы забросили Николай Элерс (3) и Джордан Стаал (8).
25 марта 2026 • начало в 02:00
12:11 • Оливер Капанен
(Джейден Страбл, Иван Демидов)
25:49 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковский)
29:19 • Юрай Слафковский
53:53 • Иван Демидов
59:00 • Джейк Эванс
02:36 • Николай Элерс
07:09 • Джордан Стаал
Демидов, также отдавший результативную передачу в эпизоде с голом Капанена, был признан второй звездой матча. Всего на счету 20-летнего россиянина 54 очка (15 голов + 39 передач) в текущем сезоне, он идет пятым в списке бомбардиров команды. Также голевым пасом отметился российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников.
"Монреаль", набрав 88 очков, занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, "Каролина" с 96 баллами возглавляет Столичный дивизион.
В других матчах дня шайба Ильи Михеева помогла "Чикаго Блэкхокс" обыграть на выезде "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3), а Артем Зуб отметился голевой передачей за "Оттаву Сенаторз" в выездной встрече против "Детройт Ред Уингз" (3:2).
Гол Егора Чинахова не спас "Питтсбург Пингвинз" от домашнего поражения в матче с "Колорадо Эвеланш" (2:6), в составе которого ассистом отметился Валерий Ничушкин. Передача Кирилла Марченко на победный гол помогла "Коламбус Блю Джекетс" обыграть в гостях "Филадельфию Флайерз" (3:2).