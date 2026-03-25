Надаль получил докторскую степень в университете Мадрида - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
12:32 25.03.2026 (обновлено: 13:15 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/nadal-2082802279.html
Надаль получил докторскую степень в университете Мадрида
Надаль получил докторскую степень в Мадридском политехническом университете

© Фото : Пресс-служба ATPИспанский теннисист Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что получил докторскую степень Мадридского политехнического университета.
"Я буду с теплотой вспоминать этот день. На протяжении своей карьеры я получал различные награды, но награды из академического мира имеют для меня особое значение, поскольку они представляют собой уважение со стороны учреждений, посвященных знаниям, образованию и прогрессу общества. Большое спасибо Мадридскому политехническому университету за присвоение мне этой почетной докторской степени, которую я принял с огромной радостью", - написал Надаль в соцсети Х.
На счету 39-летнего Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 титулов "Ролан Гаррос". Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м - в парном. Испанец в ноябре 2024 года завершил карьеру, последний матч он провел в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса против нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа.
