Надаль получил докторскую степень в университете Мадрида

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что получил докторскую степень Мадридского политехнического университета.
"Я буду с теплотой вспоминать этот день. На протяжении своей карьеры я получал различные награды, но награды из академического мира имеют для меня особое значение, поскольку они представляют собой уважение со стороны учреждений, посвященных знаниям, образованию и прогрессу общества. Большое спасибо Мадридскому политехническому университету за присвоение мне этой почетной докторской степени, которую я принял с огромной радостью", - написал Надаль в соцсети Х.
На счету 39-летнего Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 титулов "Ролан Гаррос". Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м - в парном. Испанец в ноябре 2024 года завершил карьеру, последний матч он провел в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса против нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа.
