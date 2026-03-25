12:17 25.03.2026
Защитник "Мемфиса" Морант выбыл до конца сезона из-за травмы
© Фото : Пресс-служба "Менфиса"Баскетболист "Мемфис Гриззлис" Джа Морант
Баскетболист "Мемфис Гриззлис" Джа Морант. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Защитник "Мемфис Гриззлис" Джа Морант не сыграет в текущем сезоне из-за растяжения связок левого локтевого сустава, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.
Моранту, не игравшему с 21 января, рекомендовано сделать инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) для заживления связок. Ожидается, что 26-летний спортсмен полностью восстановится к сезону-2026/27.
Морант провел 20 матчей в этом сезоне. В сезоне-2023/24 он пропустил все игры, кроме девяти, из-за дисквалификации и травмы плеча, а в прошлом сезоне пропустил 32 встречи. Защитник дважды принимал участие в Матче всех звезд НБА.
