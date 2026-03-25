Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид после достижения отметки в 1200 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что такая результативность не дается ему легко, и поблагодарил своих партнеров.
В ночь на среду по московскому времени Макдэвид отметился дублем в гостевом матче против "Юты Маммот" (5:2). Он преодолел отметку в 400 шайб, а также в 1200 очков (401+799) в "регулярках" НХЛ. Для второго достижения ему потребовалось 784 матча, быстрее него столько очков в лиге набирали лишь Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).
"Мне посчастливилось играть с действительно выдающимися игроками, думаю, это главное. Конечно, эти достижения - это просто повод для размышлений и огромной благодарности за возможность играть со столькими замечательными игроками. Да, с годами я меньше фокусируюсь на очках. Когда доходишь уже до больших чисел, просто появляется повод поразмышлять о прошедшем времени, все-таки это мой 11-й год в лиге", - приводит слова 29-летнего Макдэвида сайт клуба.
"Это не дается мне легко или само по себе. Я над этим работаю, фокусируюсь на этом. Стараюсь больше бросать, но бывают хорошие и плохие дни. 1200 очков - это много, но у меня впереди еще много лет, что просто отлично", - добавил он.
Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2015 года под общим первым номером. Канадец пять раз становился обладателем "Арт Росс Трофи" - приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз - приза лучшему снайперу лиги "Морис Ришар Трофи", трижды выигрывал "Харт Трофи", который вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В составе сборной Канады Макдэвид стал чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр.
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
23 марта, 09:39