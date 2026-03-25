Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид после достижения отметки в 1200 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что такая результативность не дается ему легко, и поблагодарил своих партнеров.

"Это не дается мне легко или само по себе. Я над этим работаю, фокусируюсь на этом. Стараюсь больше бросать, но бывают хорошие и плохие дни. 1200 очков - это много, но у меня впереди еще много лет, что просто отлично", - добавил он.