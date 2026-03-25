Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:19 25.03.2026 (обновлено: 11:14 25.03.2026)
Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ
Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид после достижения отметки в 1200 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что такая... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
хоккей
спорт
канада
уэйн гретцки
марио лемье
коннор макдэвид
эдмонтон ойлерз
национальная хоккейная лига (нхл)
канада
спорт, канада, уэйн гретцки, марио лемье, коннор макдэвид, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Канада, Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Макдэвид объяснил, как ему удалось набрать 1200 очков в НХЛ

Макдэвид: 1200 очков в НХЛ не дались легко, повезло играть с такими партнерами

© Фото : x.com/nhlКоннор Макдэвид
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Коннор Макдэвид. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид после достижения отметки в 1200 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что такая результативность не дается ему легко, и поблагодарил своих партнеров.
В ночь на среду по московскому времени Макдэвид отметился дублем в гостевом матче против "Юты Маммот" (5:2). Он преодолел отметку в 400 шайб, а также в 1200 очков (401+799) в "регулярках" НХЛ. Для второго достижения ему потребовалось 784 матча, быстрее него столько очков в лиге набирали лишь Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).
"Мне посчастливилось играть с действительно выдающимися игроками, думаю, это главное. Конечно, эти достижения - это просто повод для размышлений и огромной благодарности за возможность играть со столькими замечательными игроками. Да, с годами я меньше фокусируюсь на очках. Когда доходишь уже до больших чисел, просто появляется повод поразмышлять о прошедшем времени, все-таки это мой 11-й год в лиге", - приводит слова 29-летнего Макдэвида сайт клуба.
"Это не дается мне легко или само по себе. Я над этим работаю, фокусируюсь на этом. Стараюсь больше бросать, но бывают хорошие и плохие дни. 1200 очков - это много, но у меня впереди еще много лет, что просто отлично", - добавил он.
Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2015 года под общим первым номером. Канадец пять раз становился обладателем "Арт Росс Трофи" - приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз - приза лучшему снайперу лиги "Морис Ришар Трофи", трижды выигрывал "Харт Трофи", который вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В составе сборной Канады Макдэвид стал чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
23 марта, 09:39
 
ХоккейСпортКанадаУэйн ГретцкиМарио ЛемьеКоннор МакдэвидЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
