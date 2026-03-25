Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/len-2082922450.html
Россия сократила поставки льна в ЕС до минимума с 2010 года
Россия сократила поставки льна в ЕС до минимума с 2010 года
Евросоюз в январе этого года снизил импорт семян льна из России до минимума с середины 2010 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596720628_0:188:3091:1927_1920x0_80_0_0_6187835fb15c398d48f06ebc0f6d93cd.jpg
https://ria.ru/20260323/alyuminiy-2082500049.html
https://ria.ru/20260325/tsvety-2082755181.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596720628_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_61306a755761929a8749ae148049e180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экономика, Россия, Германия, Польша, Евросоюз, Евростат
© Depositphotos.com / bit245 Семена льна
Семена льна - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Depositphotos.com / bit245
Семена льна . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Евросоюз в январе этого года снизил импорт семян льна из России до минимума с середины 2010 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Поставки семян льна из России в Евросоюз в январе этого года рухнули до минимальных с июля 2010 года 96,5 тысячи евро. За месяц объем поставок сократился в 93 раза с 8,9 миллиона евро, а за год - в 11 раза, с 1,1 миллиона.
Российский лен в январе импортировали Польша (85,5 тысячи евро), Германия (10,9 тысячи), а также Германия в незначительных объемах.
В результате среди немногих поставщиков льна в ЕС Россия опустилась в январе на 6-е место с третьей строчки в декабре. Больше всего льняных семян ЕС в январе приобрел у Казахстана (43,9 миллиона евро), Украины (1,1 миллиона), Канады (549,5 тысячи), Великобритании (441,4 тысячи) и Индии (433,2 тысячи).
Всего за январь ЕС импортировал семян льна из других стран на 46,8 миллиона евро - это на 14% меньше предыдущего месяца и в 1,7 раза больше, чем год назад.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала