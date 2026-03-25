https://ria.ru/20260325/kravin-2082905413.html
Источник назвал имя кандидата на пост президента Федерации керлинга России
2026-03-25T19:09:00+03:00
керлинг
дмитрий свищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082905111_0:22:3065:1746_1920x0_80_0_0_5145a2f5feb9fd758bd37b5d1461e3fe.jpg
https://ria.ru/20260323/svischev-2082408799.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082905111_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_4875b57db888e8c0458381d657a8c451.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Источник назвал имя кандидата на пост президента Федерации керлинга России
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор холдинга России "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин будет баллотироваться на пост президента Федерации керлинга России (ФКР), его кандидатура уже согласована с Министерством спорта РФ, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
Действующий глава ФКР, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев, возглавляет организацию с 2010 года. Он покинет занимаемый пост после избрания главой новой объединенной лыжной федерации. В понедельник Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
В середине марта министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу, посвященную развитию зимних видов спорта. В ней приняли участие Свищев, Крапивин, а также заместитель министра спорта России, заместитель председателя Олимпийского комитета России Александр Никитин.