20:53 25.03.2026 (обновлено: 21:03 25.03.2026)
Голкипер "Ак Барса" стал лучшим бомбардиром среди вратарей в истории КХЛ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил новый бомбардирский рекорд среди вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф за всю историю лиги.
"Ак Барс" в среду принимает челябинский "Трактор" в рамках второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина. В начале второго периода Билялов отдал голевую передачу на Артема Галимова, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
4 : 2
Трактор
00:31 • Артем Галимов
(Тимур Билялов)
01:19 • Кирилл Семенов
(Александр Хмелевский, Алексей Марченко)
09:19 • Mitchell Miller
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
13:26 • Кирилл Семенов
05:52 • Андрей Никонов
(Сергей Телегин, Алексей Рыкманов)
17:55 • Джошуа Ливо
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
Календарь Турнирная таблица История встреч
30-летний голкипер теперь является единоличным лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю КХЛ. Ранее он делил рекорд с чехом Якубом Коваржем, который за время выступления за екатеринбургский "Автомобилист" и череповецкую "Северсталь" отдал 15 передач.
Билялов выступает в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в его активе 388 матчей и 207 побед. В составе сборной России голкипер взял серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
