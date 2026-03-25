Кириенко оценил решение Путина создать Пушкинскую карту

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о создании Пушкинской карты вернуло в культуру целое поколение российской молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В День работника культуры в среду в Москве проходит церемония вручения национальной премии для управленцев в сфере культуры, в ходе которой станут известны имена лауреатов в девяти номинациях.

Национальная премия для управленцев в сфере культуры учреждена Минкультуры РФ в 2025 году. Она позволяет выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты.