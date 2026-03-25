Кириенко оценил решение Путина создать Пушкинскую карту

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о создании Пушкинской карты вернуло в культуру целое поколение российской молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В День работника культуры в среду в Москве проходит церемония вручения национальной премии для управленцев в сфере культуры, в ходе которой станут известны имена лауреатов в девяти номинациях.
"Принятое президентом решение о Пушкинской карте вернуло в культуру целое поколение молодежи", - сказал Кириенко в ходе церемонии награждения.
Он добавил, что Президентский фонд культурных инициатив поддержал тысячи новых проектов как федеральных, так и региональных и муниципальных. Созданные президентом "Фонд кино" и Институт развития интернета (ИРИ) поддерживают новые творческие проекты, связанные с историей России, с осмыслением нынешних времен, мечтами о будущем, отметил Кириенко.
Национальная премия для управленцев в сфере культуры учреждена Минкультуры РФ в 2025 году. Она позволяет выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты.
Программа "Пушкинская карта" по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет была запущена 1 сентября 2021 года. Она призвана повысить интерес молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.