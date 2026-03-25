20:58 25.03.2026
Семье погибшего на СВО костромича передали Золотую Звезду Героя
Семье погибшего в ходе спецоперации жителя Костромы Виталия Крылова передали Золотую Звезду Героя, сообщила пресс-служба администрации Костромской области. РИА Новости, 25.03.2026
Река Волга в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 25 мар – РИА Новости. Семье погибшего в ходе спецоперации жителя Костромы Виталия Крылова передали Золотую Звезду Героя, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.
Указом президента России Владимира Путина костромскому военнослужащему гвардии лейтенанту Виталию Крылову, погибшему в прошлом году, присвоено звание Героя России. В среду в торжественной обстановке в Костроме Золотая Звезда Героя была передана семье бойца. На церемонии губернатор Сергей Ситников обратился со словами поддержки к вдове и детям бойца.
"Нынешние исторические события явили новых командиров – тех ребят, которые не планировали связывать свою большую жизнь со службой в Вооружённых силах, не заканчивали военное училище, не получали военное образование. Но которые благодаря своему духу, желанию постичь военное дело, заслужили реальный авторитет у своих товарищей, были отмечены командирами. Виталий Сергеевич относится к таким людям", - сказал Ситников.
В обладминистрации рассказали, что Виталий Крылов с первых дней участвовал в специальной военной операции. За успешное выполнение боевых задач награжден орденом Мужества, медалями "За храбрость" I и II степеней и ведомственными наградами.
"В апреле 2025 года военнослужащий повторил подвиг Матросова. Во время атаки противника он дал подразделению команду укрыться и, не имея возможности уничтожить дрон, закрыл сослуживцев собой", - говорится в сообщении.
