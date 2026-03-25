09:52 25.03.2026
Европе не стоит удивляться отказу США от поддержки Украины, пишут СМИ
Европе не стоит удивляться отказу США от поддержки Украины, пишут СМИ
Европе не стоит удивляться возможному отказу США от поддержки Киева на фоне позиции европейских лидеров по конфликту в Иране, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 25.03.2026
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Европа, Кир Стармер
Европе не стоит удивляться отказу США от поддержки Украины, пишут СМИ

Telegraph: с позицией ЕС по Ирану отказ США от поддержки Украины неудивителен

Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европе не стоит удивляться возможному отказу США от поддержки Киева на фоне позиции европейских лидеров по конфликту в Иране, сообщает газета Telegraph.
Издание обращает внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ограничилась призывом к сторонам иранского конфликта прекратить боевые действия, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что это не европейский конфликт. Британский премьер Кир Стармер выступил со схожими заявлениями.
"Если Европа не может предложить ничего, кроме клише…, ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины", - говорится в материале.
Как пишет издание, Европа пытается уклониться от вовлечения в конфликт с Ираном, что может побудить США дистанцироваться от украинского конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕвропаКир Стармер
 
 
