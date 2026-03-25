Школьную программу полностью синхронизировали с заданиями ЕГЭ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Школьная программа в России полностью синхронизирована с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ), это снизит уровень тревожности выпускников, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

"Единые программы полностью соответствуют требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что на экзаменах нет "сюрпризов" в виде тем, которые не проходили, а уровень тревожности выпускников значительно снижается", - сказал Костенко.

По его словам, все школы страны сегодня работают по одному "стандарту качества": единым федеральным программам, учебникам и поурочному планированию. Таким образом, знания становятся системными, а переезд ребенка в другой регион больше не приводит к "пробелам" в учебе.