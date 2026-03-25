Стоимость новичка "Зенита" снизилась на семь миллионов евро

В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" взяли Дурана в аренду у саудовского "Аль-Насра". На момент перехода Transfermarkt оценивал стоимость спортсмена в 32 млн евро, что делало Дурана самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

После снижения трансферная стоимость колумбийца оценивается в 25 млн евро, спортсмен делит первую строчку списка самых дорогих игроков чемпионата с полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым и капитаном "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.

Самым подорожавшим футболистом РПЛ стал полузащитник Джон Джон, который в зимнее трансферное окно перешел в "Зенит" из бразильского "Ред Булл Брагантино". Стоимость спортсмена увеличилась на 5 млн евро и достигла отметки в 16 млн евро. Полузащитник московского "Динамо" Бителло (14 млн) и игрок столичного ЦСКА Кирилл Глебов (10 млн) также увеличили свою стоимость на 2 млн.