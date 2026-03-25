Минпросвещения установило срок подачи документов для поступления в 1 класс
Прием заявлений для поступления в первый класс пройдет в два этапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T05:10:00+03:00
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прием заявлений для поступления в первый класс пройдет в два этапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
"Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений. Первая волна <...> продлится до 30 июня", — рассказали в ведомстве.
Документы можно подать лично или направить почтой с уведомлением о вручении, а также через "Госуслуги" или интегрированную с ним региональную платформу.
Отмечается, что сначала рассматривают заявления семей, проживающих на закрепленных за школой территориях, и тех, кто имеет право на зачисление вне очереди или в приоритетном порядке.
На втором этапе, который пройдет с 6 июля до 5 сентября, документы на зачисление принимают независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издают в течение пяти рабочих дней. Уведомление об этом поступит в личный кабинет на "Госуслугах" и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.