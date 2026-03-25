Минпросвещения установило срок подачи документов для поступления в 1 класс

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прием заявлений для поступления в первый класс пройдет в два этапа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

"Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений. Первая волна <...> продлится до 30 июня", — рассказали в ведомстве.

Документы можно подать лично или направить почтой с уведомлением о вручении, а также через "Госуслуги" или интегрированную с ним региональную платформу.

Отмечается, что сначала рассматривают заявления семей, проживающих на закрепленных за школой территориях, и тех, кто имеет право на зачисление вне очереди или в приоритетном порядке.