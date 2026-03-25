"Денвер" благодаря 29-му трипл-даблу Йокича в сезоне обыграл "Финикс" в НБА - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
08:54 25.03.2026 (обновлено: 08:59 25.03.2026)
"Денвер" благодаря 29-му трипл-даблу Йокича в сезоне обыграл "Финикс" в НБА
© пресс-служба клуба "Денвер Наггетс"
Баскетболист "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче НБА. Архивное фото
Баскетболист "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче НБА. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе завершилась со счетом 125:123 (28:35, 39:22, 30:38, 28:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал центровой "Денвера" Никола Йокич, который оформил свой 29-й трипл-дабл в сезоне (23 очка, 17 подборов, 17 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Девин Букер (22).
НБА
25 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
Финикс
123 : 125
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Денвер" с 45 победами занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Финикс" (40 побед) идет седьмым.
Результаты других матчей игрового дня:
"Шарлотт Хорнетс" - "Сакраменто Кингз" - 134:90;
"Нью-Йорк Никс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 121:116;
"Кливленд Кавальерс" - "Орландо Мэджик" - 136:131.
