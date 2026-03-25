Депутат рассказал, как дачники могут избавиться от старой древесины

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дачники могут сдать чистые деревянные отходы без покрытий в пункты приема или заказать для их уборки бункер для крупногабаритного мусора, рассказал порталу NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Вопрос утилизации старых конструкций на дачном участке стоит особенно остро. Многие садоводы годами хранят демонтированные заборы, ржавые бочки, остатки кровли в надежде, что когда-нибудь они пригодятся... При этом современное законодательство и развитая инфраструктура переработки позволяют избавляться от такого хлама с пользой для кошелька и без вреда для экологии. Чистые деревянные отходы без покрытий можно сдать в пункты приема или заказать бункер для крупногабаритного мусора", - рассказал Чаплин.

Он добавил, что металлочерепица и профнастил относятся к металлолому, который можно сдавать в пункты приема. Он отметил, что старый шифер, содержащий асбест, требует осторожного обращения.