Число строителей ВСМ Москва — Петербург превысило 21 тысячу человек - РИА Новости, 25.03.2026
13:50 25.03.2026
Число строителей ВСМ Москва — Петербург превысило 21 тысячу человек
Число строителей ВСМ Москва — Петербург превысило 21 тысячу человек

Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Численность строителей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург превысила 21 тысячу человек, и в ближайшее время рабочие нарастят темпы работ, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провёл совещание по реализации проекта строительства. Участники обсудили актуальный статус строительства высокоскоростной магистрали и производства подвижного состава для ВСМ.
Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России
"В общей сложности на всём протяжении трассы ВСМ задействовано более 21 тысячи рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники… В ближайшее время строители обеспечат наращивание темпов работ к предстоящему строительному сезону", - говорится в сообщении кабмина.
Кабмин в середине марта сообщал, что численность рабочих на стройке ВСМ превышает 20 тысяч человек.
"Сейчас активные строительно-монтажные работы ведутся в Московской и Тверской областях, на тестовом участке от Зеленограда до Твери. Это отрезок, на котором пройдут испытания нового высокоскоростного поезда перед запуском магистрали. На остальных этапах развёрнуты подготовительные работы", - сообщает правительство в среду.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
На ВСМ Москва — Петербург будут курсировать 43 поезда
