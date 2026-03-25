Число строителей ВСМ Москва — Петербург превысило 21 тысячу человек

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Численность строителей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург превысила 21 тысячу человек, и в ближайшее время рабочие нарастят темпы работ, сообщило правительство РФ.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провёл совещание по реализации проекта строительства. Участники обсудили актуальный статус строительства высокоскоростной магистрали и производства подвижного состава для ВСМ.

"В общей сложности на всём протяжении трассы ВСМ задействовано более 21 тысячи рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники… В ближайшее время строители обеспечат наращивание темпов работ к предстоящему строительному сезону", - говорится в сообщении кабмина.

Кабмин в середине марта сообщал, что численность рабочих на стройке ВСМ превышает 20 тысяч человек.

"Сейчас активные строительно-монтажные работы ведутся в Московской и Тверской областях, на тестовом участке от Зеленограда до Твери. Это отрезок, на котором пройдут испытания нового высокоскоростного поезда перед запуском магистрали. На остальных этапах развёрнуты подготовительные работы", - сообщает правительство в среду.