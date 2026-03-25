ПВО сбила более 30 БПЛА над Ленинградской областью

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ПВО и РЭБ уничтожили 33 беспилотника в Ленинградской области, ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно, данных о жертвах нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.