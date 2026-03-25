Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Алонсо пропустит медиадень Гран-при Японии из-за рождения ребенка - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формула-1
 
13:28 25.03.2026 (обновлено: 13:50 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/alonso-2082814917.html
СМИ: Алонсо пропустит медиадень Гран-при Японии из-за рождения ребенка
2026-03-25T13:28:00+03:00
2026-03-25T13:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594603484_164:0:1016:479_1920x0_80_0_0_1a1b357e98563d0ea100d2bc50de80d9.jpg
https://ria.ru/20260315/maklaren-2080798603.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594603484_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0b5e7001aa5a992996d41e77a20b2f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
СМИ: Алонсо пропустит медиадень Гран-при Японии из-за рождения ребенка

The Race: Алонсо пропустит медиадень Гран-при из-за рождения первого ребенка

Пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Испанский пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо пропустит медиадень перед стартом Гран-при в Японии чемпионата "Формулы-1" из-за рождения первого ребенка, сообщает The Race.
В среду команда "Астон Мартин" сообщила, что Алонсо не сможет присутствовать на медиадне в четверг по семейным обстоятельствам. В заявлении отмечается, что спортсмен будет готов к участию во второй тренировочной сессии в пятницу. В первом заезде испанца заменит резервный пилот команды Джек Кроуфорд.
Как сообщает The Race, Алонсо и его партнерша, испанская журналистка Мелисса Хименес, скоро станут родителями, предполагаемая дата рождения первенца совпадает с Гран-при Японии, который пройдет с 27 по 29 марта в Сузуке.
Алонсо 44 года, он является двукратным чемпионом мира (2005 и 2006) и трехкратным вице-чемпионом (2010, 2012, 2013) "Формулы-1". По окончании сезона 2018 года он покинул "королевские гонки" и вернулся в 2021-м.
Автоспорт. Формула 1. Гран-при России. Свободные заезды. Третья сессия - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая
15 марта, 14:27
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала