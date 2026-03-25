Путин поздравил Абдразакова с назначением худруком Михайловского театра - РИА Новости, 25.03.2026
22:48 25.03.2026
Путин поздравил Абдразакова с назначением худруком Михайловского театра
Путин поздравил Абдразакова с назначением худруком Михайловского театра - РИА Новости, 25.03.2026
Путин поздравил Абдразакова с назначением худруком Михайловского театра
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Ильдара Абдразакова с назначением на должность художественного руководителя Михайловского театра... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:48:00+03:00
2026-03-25T22:48:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
ильдар абдразаков
владимир путин
александр беглов
михайловский театр
россия, санкт-петербург, ильдар абдразаков, владимир путин, александр беглов, михайловский театр
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Ильдар Абдразаков, Владимир Путин, Александр Беглов, Михайловский театр
Путин поздравил Абдразакова с назначением худруком Михайловского театра

Путин поздравил Абдразакова с назначением на пост худрука Михайловского театра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Ильдара Абдразакова с назначением на должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
Путин в среду проводит заседание Совета по культуре.
Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Волочкова пожелала Абдразакову добрых дел в Михайловском театре
11 марта, 18:10
«
"В завершение хотел бы Ильдара Амировича Абдразакова поздравить с назначением на престижную, мне кажется, должность художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге", - сказал российский лидер, завершая заседание.
Кроме того, Путин выразил надежду на то, что под руководством Абдразакова Михайловский театр заблестит новыми красками, несмотря на то, что уже является уважаемой сценой и пользуется заслуженным вниманием и в профессиональной среде, и у зрителей.
Абдразаков, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное доверие. "Спасибо большое, Владимир Владимирович. Для меня это большая честь. Спасибо за доверие", - ответил он.
В марте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил творческому коллективу театра Ильдара Абдразакова в качестве нового худрука.
Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель, народный артист России. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.
Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр
11 марта, 16:49
 
