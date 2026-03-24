Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления - 380 тысяч рублей, менеджера по образовательной деятельности - почти 303 тысячи рублей, а также директору по производству - 255 тысяч рублей, следует из данных Минтруда России, которые проанализировало РИА Новости.