В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным - РИА Новости, 24.03.2026
06:19 24.03.2026
В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным
В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным - РИА Новости, 24.03.2026
В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным
Украинских мобилизованных, которые хотели сбежать с учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области, ставили к стенке, стреляли и угрожали настоящим РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T06:19:00+03:00
2026-03-24T06:19:00+03:00
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
правый сектор
россия
днепропетровская область
украина
россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, правый сектор
Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным

РИА Новости: в ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинских мобилизованных, которые хотели сбежать с учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области, ставили к стенке, стреляли и угрожали настоящим расстрелом в случае повторного побега, сообщил РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.
Литвина на Украине осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ "Да Винчи", который ранее формировался из боевиков "Правого сектора"* (признан террористическим и запрещен в РФ).
"Знаю такие случаи, когда по ним (мобилизованным в ВСУ - ред.) стреляли. Их привозили на полигон, если они хотели убежать, их брали, ставили к стенке и стреляли по ним", - сказал пленный.
Он добавил, что этими действиями руководство учебного полигона пыталось запугать мобилизованных и угрожало им настоящим расстрелом в случае повторного побега.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
ВСУ до смерти избивают бежавших из частей заключенных, заявил пленный
04:42
 
РоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
