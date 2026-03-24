В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинских мобилизованных, которые хотели сбежать с учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области, ставили к стенке, стреляли и угрожали настоящим расстрелом в случае повторного побега, сообщил РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.

"Знаю такие случаи, когда по ним (мобилизованным в ВСУ - ред.) стреляли. Их привозили на полигон, если они хотели убежать, их брали, ставили к стенке и стреляли по ним", - сказал пленный.