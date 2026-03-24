Специальная военная операция на Украине
 
04:42 24.03.2026
ВСУ до смерти избивают бежавших из частей заключенных, заявил пленный
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ и пойманных после побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, избивали бейсбольными битами, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.
Литвина на Украине осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ "Да Винчи", который ранее формировался из боевиков "Правого сектора"* (признан террористическим и запрещен в РФ).
"Многим не удается (бежать - ред.), их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют... это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов - ред.)", - рассказал пленный.
Он добавил, что люди от избиения теряют сознание, получают переломы. По словам Литвина, после побоев были и летальные случаи. Избиением занимается старший учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области, уточнил пленный.
* Запрещенная в России террористическая организация
