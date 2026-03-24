ВСУ до смерти избивают бежавших из частей заключенных, заявил пленный

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ и пойманных после побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, избивали бейсбольными битами, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.

"Многим не удается (бежать - ред.), их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют... это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов - ред.)", - рассказал пленный.