В Дагестане суд досрочно прекратил полномочия главы Рутульского района

"Двадцать четвертого марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении .

Ранее прокуратура Дагестана установила, что глава Рутульского района допустил нарушения антикоррупционного законодательства, так, он был одним из учредителей коммерческой организации. Прокуратура внесла представление в собрание депутатов Рутульского района с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий главы района. Из-за игнорирования представления надзорное ведомство обратилось в Ахтынский районный суд с административным иском.