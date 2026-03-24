20:03 24.03.2026
В Дагестане суд досрочно прекратил полномочия главы Рутульского района
Верховный суд Дагестана постановил досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района республики в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе...
В Дагестане суд досрочно прекратил полномочия главы Рутульского района

Статуя Фемиды. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 24 мар - РИА Новости. Верховный суд Дагестана постановил досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района республики в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
С октября 2023 года Рутульский район возглавляет Дауд Сулейманов, перед этим он был депутатом парламента Дагестана.
"Двадцать четвертого марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия", – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Дагестана установила, что глава Рутульского района допустил нарушения антикоррупционного законодательства, так, он был одним из учредителей коммерческой организации. Прокуратура внесла представление в собрание депутатов Рутульского района с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий главы района. Из-за игнорирования представления надзорное ведомство обратилось в Ахтынский районный суд с административным иском.
Районный суд отказал в удовлетворении иска, решение оставила в силе апелляционная инстанция. Не согласившись с этим, исполняющий обязанности прокурора региона внес кассационное представление, которое Пятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.
