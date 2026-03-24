© Depositphotos.com / AndreyPopov Девушка лежит на диване с болью в животе

Врач назвал заболевания ЖКТ, которые можно приобрести на нервной почве

ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости, Владимир Бедняк. Функциональная диспепсия или синдром раздраженного кишечника могут развиться у человека из-за хронического стресса, а длительная боль в животе может привести к тревожным расстройствам, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.

"Эволюционно наши органы пищеварения имеют очень тесную связь с центральной нервной системой. На хронический стресс они могут отреагировать сбоем, и тогда появляются боли в животе даже без активного воспалительного процесса с развитием, например, таких заболеваний, как функциональная диспепсия или синдром раздраженного кишечника. И, наоборот, длительные боли приводят к тревожным расстройствам", - рассказала Анна Попова

Собеседница агентства добавила, что в таких ситуациях гастроэнтерологи прибегают к помощи коллег-психиатров или психотерапевтов.

Негативно повлиять на ЖКТ может не только стресс, но и лишний вес.

"Излишки жировой ткани при ожирении откладываются не только в подкожной клетчатке, но и в клетках внутренних органов, обволакивают органы вокруг. Это может нарушать их работу", - добавила Анна Попова.

Врач подчеркивает, что важно избегать излишних эмоциональных нагрузок, контролировать набора веса, проходить плановую диспансеризацию и вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы выявлять проблемы, которые не вызывают дискомфорт у человека.