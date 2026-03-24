Врач назвал заболевания ЖКТ, которые можно приобрести на нервной почве - РИА Новости, 24.03.2026
03:09 24.03.2026
Врач назвал заболевания ЖКТ, которые можно приобрести на нервной почве
Врач назвал заболевания ЖКТ, которые можно приобрести на нервной почве - РИА Новости, 24.03.2026
Врач назвал заболевания ЖКТ, которые можно приобрести на нервной почве
Функциональная диспепсия или синдром раздраженного кишечника могут развиться у человека из-за хронического стресса, а длительная боль в животе может привести к... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T03:09:00+03:00
2026-03-24T03:09:00+03:00
общество
анна попова
общество, анна попова
Общество, Анна Попова
Врач назвал заболевания ЖКТ, которые можно приобрести на нервной почве

РИА Новости: длительная боль в животе может привести к тревожным расстройствам

ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости, Владимир Бедняк. Функциональная диспепсия или синдром раздраженного кишечника могут развиться у человека из-за хронического стресса, а длительная боль в животе может привести к тревожным расстройствам, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.
"Эволюционно наши органы пищеварения имеют очень тесную связь с центральной нервной системой. На хронический стресс они могут отреагировать сбоем, и тогда появляются боли в животе даже без активного воспалительного процесса с развитием, например, таких заболеваний, как функциональная диспепсия или синдром раздраженного кишечника. И, наоборот, длительные боли приводят к тревожным расстройствам", - рассказала Анна Попова.
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Врач назвала необычные причины появления ночных судорог
22 марта, 03:02
Собеседница агентства добавила, что в таких ситуациях гастроэнтерологи прибегают к помощи коллег-психиатров или психотерапевтов.
Негативно повлиять на ЖКТ может не только стресс, но и лишний вес.
"Излишки жировой ткани при ожирении откладываются не только в подкожной клетчатке, но и в клетках внутренних органов, обволакивают органы вокруг. Это может нарушать их работу", - добавила Анна Попова.
Врач подчеркивает, что важно избегать излишних эмоциональных нагрузок, контролировать набора веса, проходить плановую диспансеризацию и вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы выявлять проблемы, которые не вызывают дискомфорт у человека.
"Иногда при дообследовании выявляется недостаток железа или цианокобаламина (витамина В12). К этому могут приводить кровотечения, даже незаметные для пациента, нарушения поступления веществ в результате патологии желудка, кишечника или печени - эрозивно-язвенные или атрофические изменения слизистой, полипы с кровотечением, целиакия, гепатиты, цирроз печени и ряд других заболеваний", - отметила она.
Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Врач назвала способ увеличить физическую нагрузку без спорта
21 марта, 02:48
 
ОбществоАнна Попова
 
 
