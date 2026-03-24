На Украине устроили истерику из-за решения США по Донбассу

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США могут отказаться от помощи Украине, если Киев не согласится вывести войска из Донбасса, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса", — сказал собеседник издания.
По данным газеты, угроза оказаться без помощи Вашингтона сейчас выглядит едва ли не более реалистично, чем когда-либо за годы конфликта на Украине.
Владимир Зеленский 24 февраля в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские Вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.