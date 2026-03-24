Петербургского провайдера оштрафовали за свободный доступ к YouTube

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Мировой судья в Петербурге оштрафовала на 250 тысяч рублей интернет-провайдера "ТИНКО" за свободный доступ к видеохостингу YouTube, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Мировой судья судебного участка №178 нашего города привлекла к ответственности ООО "ТИНКО" за совершение правонарушения, предусмотренного частью1 статьи13.42.1 (Нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования - ред.) КоАП РФ. Мировой судья назначила штраф в размере 250 тысяч рублей", - сообщила Лебедева.

Она добавила, что в декабре 2025 года провайдер нарушил требования ФЗ "О связи", выразившиеся в несоблюдении требований по пропуску трафика, а именно не был обеспечен пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сети связи ООО "ТИНКО".

Как пояснила Лебедева, был проведен мониторинг сети с помощью модуля "Агент Ревизор". "Все оборудование функционировало, про этом согласно протоколу мониторинга в сети связи ООО "ТИНКО" посредством АС "Ревизор" был выявлен факт доступности к ресурсу www.youtube.com, при этом сессии на ТСПУ отсутствовали", - отметила глава пресс-службы судов.