Петербургского провайдера оштрафовали за свободный доступ к YouTube
Петербургского провайдера оштрафовали за свободный доступ к YouTube - РИА Новости, 24.03.2026
Петербургского провайдера оштрафовали за свободный доступ к YouTube
Мировой судья в Петербурге оштрафовала на 250 тысяч рублей интернет-провайдера "ТИНКО" за свободный доступ к видеохостингу YouTube, сообщила руководитель... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T18:52:00+03:00
2026-03-24T18:52:00+03:00
технологии, россия, санкт-петербург, youtube
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, YouTube
Петербургского провайдера оштрафовали за свободный доступ к YouTube
В Петербурге провайдера оштрафовали на 250 тыс руб за свободный доступ к YouTube
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Мировой судья в Петербурге оштрафовала на 250 тысяч рублей интернет-провайдера "ТИНКО" за свободный доступ к видеохостингу YouTube, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Мировой судья судебного участка №178 нашего города привлекла к ответственности ООО "ТИНКО" за совершение правонарушения, предусмотренного частью1 статьи13.42.1 (Нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования - ред.) КоАП РФ. Мировой судья назначила штраф в размере 250 тысяч рублей", - сообщила Лебедева.
Она добавила, что в декабре 2025 года провайдер нарушил требования ФЗ "О связи", выразившиеся в несоблюдении требований по пропуску трафика, а именно не был обеспечен пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сети связи ООО "ТИНКО".
Как пояснила Лебедева, был проведен мониторинг сети с помощью модуля "Агент Ревизор". "Все оборудование функционировало, про этом согласно протоколу мониторинга в сети связи ООО "ТИНКО" посредством АС "Ревизор" был выявлен факт доступности к ресурсу www.youtube.com, при этом сессии на ТСПУ отсутствовали", - отметила глава пресс-службы судов.
По словам Лебедевой, суд посчитал возможным снизить размер штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи КоАП РФ, но до размера не менее половины его минимального размера, исходя из принципа соразмерности наказания.