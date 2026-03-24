Ученый оценил, сколько военных США нужно для сухопутной операции в Иране

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США для проведения полномасштабной сухопутной операции против Ирана придется задействовать не менее 400 тысяч военнослужащих с огромным количеством техники, таким мнением поделился с РИА Новости специалист по Ирану, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин.

По его словам, президенту США Дональду Трампу нужна быстрая и "победоносная" война в Иране , потому что 3 ноября 2026 года запланированы промежуточные выборы в палату представителей США и сенат, их итоги могут серьезно повлиять на судьбу самого Трампа и всей Республиканской партии. Поэтому Трамп нуждается в "победоносной" войне, чтобы показать в конгрессе перед выборами свои достижения, отметил он. В свою очередь, Иран - это 93 миллиона человек, и, соответственно, большие вооруженные силы, а также другие многочисленные военные группировки, отметил аналитик.

"И в этой связи для того, чтобы вести сухопутную операцию в Иране, американцам придется отправить не менее 400 тысяч, а может и 500 тысяч военнослужащих армии с огромным количеством боевой техники, которым придётся воевать в труднейших климатических и географических условиях в обстановке мощной тотальной обороны", - подчеркнул Сажин

Он добавил, что такие цифры говорят о невозможности проведения сухопутной крупномасштабной военной операции против Ирана, потому что подобные действия обернутся для США большими потерями среди военнослужащих.

"С такими потерями администрация Трампа и все республиканцы будут невыгодно смотреться на ноябрьских промежуточных выборах. Да и не только на выборах, а в глазах каждого американца сегодня, завтра и всегда", - добавил эксперт.

Сажин заключил, что полномасштабной сухопутной операции Соединенных Штатов в Иране не будет, но определенные краткосрочные десантные операции для решения каких-то конкретных задач возможны.