Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/ssha-2082518932.html
Ученый оценил, сколько военных США нужно для сухопутной операции в Иране
США для проведения полномасштабной сухопутной операции против Ирана придется задействовать не менее 400 тысяч военнослужащих с огромным количеством техники,... РИА Новости, 24.03.2026
© AP Photo / Jim GomezАмериканские военнослужащие садятся в самолет
Американские военнослужащие садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Jim Gomez
Американские военнослужащие садятся в самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США для проведения полномасштабной сухопутной операции против Ирана придется задействовать не менее 400 тысяч военнослужащих с огромным количеством техники, таким мнением поделился с РИА Новости специалист по Ирану, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин.
По его словам, президенту США Дональду Трампу нужна быстрая и "победоносная" война в Иране, потому что 3 ноября 2026 года запланированы промежуточные выборы в палату представителей США и сенат, их итоги могут серьезно повлиять на судьбу самого Трампа и всей Республиканской партии. Поэтому Трамп нуждается в "победоносной" войне, чтобы показать в конгрессе перед выборами свои достижения, отметил он. В свою очередь, Иран - это 93 миллиона человек, и, соответственно, большие вооруженные силы, а также другие многочисленные военные группировки, отметил аналитик.
"И в этой связи для того, чтобы вести сухопутную операцию в Иране, американцам придется отправить не менее 400 тысяч, а может и 500 тысяч военнослужащих армии с огромным количеством боевой техники, которым придётся воевать в труднейших климатических и географических условиях в обстановке мощной тотальной обороны", - подчеркнул Сажин.
Он добавил, что такие цифры говорят о невозможности проведения сухопутной крупномасштабной военной операции против Ирана, потому что подобные действия обернутся для США большими потерями среди военнослужащих.
"С такими потерями администрация Трампа и все республиканцы будут невыгодно смотреться на ноябрьских промежуточных выборах. Да и не только на выборах, а в глазах каждого американца сегодня, завтра и всегда", - добавил эксперт.
Сажин заключил, что полномасштабной сухопутной операции Соединенных Штатов в Иране не будет, но определенные краткосрочные десантные операции для решения каких-то конкретных задач возможны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала