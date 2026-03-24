Солнце показывает минимальный уровень активности, рассказали ученые

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Солнце показывает минимальный уровень активности, в то же время, о полном её отсутствии говорить нельзя, такая обстановка может продержаться до конца недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В Лаборатории отметили, что в течение прошедших суток наблюдались остаточные всплески от магнитной бури прошлой недели, скорость солнечного ветра всё ещё остаётся повышенной. На Солнце наблюдаются несколько средних групп пятен, но практически не активных, их хватает только лишь чтобы "фоновый уровень жестких излучений от Солнца не проваливался слишком низко". Вспышек на Солнце нет.