Солнце показывает минимальный уровень активности, рассказали ученые
Солнце показывает минимальный уровень активности, рассказали ученые - РИА Новости, 24.03.2026
Солнце показывает минимальный уровень активности, рассказали ученые
Солнце показывает минимальный уровень активности, в то же время, о полном её отсутствии говорить нельзя, такая обстановка может продержаться до конца недели,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T09:08:00+03:00
2026-03-24T09:08:00+03:00
2026-03-24T09:08:00+03:00
в мире, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
В мире, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Солнце показывает минимальный уровень активности, рассказали ученые
РАН: Солнце может продержаться на минимальном уровне активности до конца недели
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Солнце показывает минимальный уровень активности, в то же время, о полном её отсутствии говорить нельзя, такая обстановка может продержаться до конца недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В Лаборатории отметили, что в течение прошедших суток наблюдались остаточные всплески от магнитной бури прошлой недели, скорость солнечного ветра всё ещё остаётся повышенной. На Солнце наблюдаются несколько средних групп пятен, но практически не активных, их хватает только лишь чтобы "фоновый уровень жестких излучений от Солнца не проваливался слишком низко". Вспышек на Солнце нет.
"В целом, есть ощущение, что текущая ситуация (ни туда, ни сюда) заморозится на всю эту неделю", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.